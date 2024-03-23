حملات مستمرة على محطات الوقود بمدن القليوبية

اعلنت مديرية التموين بالقليوبية، عن تنظيم حملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وناشدت مديرية التموين، المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.



والجدير بالذكر بأن محافظ القليوبية، أصدر القرار رقم (287) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، بعد تحريك أسعار الوقود.