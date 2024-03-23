اعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع

أعادت الإدارة العامة لمرور القليوبية، الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع، اتجاه القاهرة، أمام سندنهور ببنها، بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تعطلها إثر مصرع شخصان كانا يعبرا الطريق، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور في محاولة لاعادة الحركة المروية لطبيعتها مرة أخرى ورفع أثار الحادث.

كان تلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم، اخطارا بتوقف حركة المرور علي الطريق الزراعي، وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف وتبين مصرع شخصان أثناء عبورهما الطريق قبل نفق سندنهور، نتج عنه مصرعهما.

وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، والتحفظ عليهن تحت تصرف النيابة العامة، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.