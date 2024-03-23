نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يجتمع باهالي إقليم النيل الأزرق

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير، إلى إقليم النيل الأزرق، ضمن جولة ولائية، وكان في إستقباله حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي والقيادات العسكرية والأمنية بالاقليم الي جانب وزراء حكومة الإقليم.

واطلع علي مجمل الأوضاع الأمنية خلال إجتماعه مع لجنة أمن الولاية.

بحضور قائد الفرقة المكلف العميد عبدالمنعم عبد الباسط ومقرر لجنة أمن الولاية مدير الشرطة بالإنابة ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد النجومي أبنعوف، وتناول الإجتماع الاوضاع في الحدود مع دولتي، جنوب السودان وأثيوبيا، وموقف المتحرك الذي توجه إلى ولاية الجزيرة بالاضافة إلى برنامج عمل الاستنفار وخطتهم لدعم القوات المسلحة.

وأشاد بالجهود المبذولة والتنسيق الكبير بينهم وبين الجهاز التنفيذي بالنيل الأزرق .

‏وعقب الإجتماع، إلتقى بأعضاء مجلس وزراء إقليم النيل الأزرق، برئاسة حاكم الإقليم حيث تسلم تقريراً مكتوبا حول عمل الحكومة خلال فترة الحرب الحالية.

وناقش الإجتماع قضية النازحين من ولاية الجزيرة والترتيبات التي وضعها الإقليم لمواجهة إحتياجات إنسان ولاية الجزيرة.

وقدم وزير الزراعة تنويرا حول الموسم الزراعي والصعوبات التي واجهتهم عقب إندلاع الحرب، فيما طرح وزير التربية والتعليم قضية فتح المدارس وأشار إلى إشكالية طباعة الكتاب المدرسي.

الى ذلك تحدث وزير التخطيط العمراني عن قضية مياه الشرب بالاقليم التي تشهد قطوعات متكررة مؤخراً جراء عدم إستقرار التيار الكهربائي بسبب استيلاء مليشيا الدعم السريع المتمردة على محطات الكهرباء بولاية الجزيرة.

وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة بمناقشة كافة القضايا التي تم طرحها مع جهات الاختصاص في الحكومة الاتحادية فور انتهاء جولته الولائية.

وأشاد بأداء حكومة الإقليم في ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد مثمنا الجهد المبذول من أجل الحفاظ على إستقرار الإقليم وخدمة إنسانه.

وخلال الزيارة تفقد المستشفي الصيني وأطلع على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لسكان الإقليم وزائريه من مواطني الولايات التي تأثرت بالحرب.