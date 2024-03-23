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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عصام صاصا: ممنوع رقاصة تطلع جنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

حل مطرب المهرجانات عصام صاصا، ضيفا على برنامج أسرار تقديم الإعلامية أميرة بدر المذاع عبر شاشة قناة النهار، وخلال لقائه تحدث عن خطيئة الحسد وحكايات راقصات الساحل الشمالي.

قال عصام صاصا: عمري في حياتي ما طلعت رقاصة جنبي حتى مهما كان أسمها.. لأني مش بحب  رقاصة تطلع جنبي وأنا شغال.. بروح حفلات في الساحل ولكن مش بطلع رقاصة جنبي علشان بضايق.

تابع عصام صاصا: أنت طالع  تتفرج على عصام، الرقاصة هتاخد 80 في المية من المشاهدة، وكمان الناس بتتكلم كلام مش بيعجبني لأن جوايا صعيدي، بحب أطلع على المسرح لوحدي.

وأكد عصام صاصا، أنه لا يوجد عنده خطيئة الحسد، قائلًا: عمري مافكرت أحسد ومحمد رمضان ممكن يجيب حاجة تعجبني بس مش لدرجة الحسد، وسبب نجاحي أن بكرا مش فارقلي، و عمري ما قعدت مستني أغنية تنجح ليا.

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