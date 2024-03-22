تنظيم داعش يعلن مسؤليته عن الهجوم الإرهابي في موسكو

تبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو الجمعة.

وتأهبت مستشفيات موسكو عقب الحادث، ويقوم الأطباء بتحضير دم المتبرعين لنقله، كما يتم تسليم الجرحى بواسطة مروحيات الإسعاف الجوي.

وأعلنت شركات السيارات الاجرة في موسكو أن جميع الرحلات مجاناً في مكان الهجوم الإرهابي في كروكوس.

وقالت الداخلية الروسية: وحدات خاصة من الحرس الروسي تمشط موقع حادث إطلاق النار بموسكو للبحث عن المنفذين وإجلاء الجرحى والمحاصرين

ألقت قوات الأمن الروسي القبض على أحد منفذي العملية الإرهابية في مسرح كروكوس، وجاري البحث عن باقي المتورطين.

وظهر في فيديو التقطته كاميرات المراقبة صور أربعة رجال يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق ويصوبون تجاه رواد مجمع كروكوس.



وقال الأمن الفيدرالي الروسي، إن الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" أسفر عنه 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب