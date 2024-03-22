حبس عاطلين متهمين بحيازة حشيش في المنيرة الغربية

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، عثر بحوزتهما 2.9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 800 ألف جنيه تقريبا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويواصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن “الأقصر، الجيزة” جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ونجحت القوات الأمنية في ضبط عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وبحوزتهما 2.9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 800 ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى تواصل نيابة زايد التحقيق مع طالبين لاتهامهما بإطلاق كلب شرس نوع (جيرمن) على طالب ، والتسبب في عقره أمام منزله في الشيخ زايد.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيله.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب عاتب المتهمين بالوقوف بالكلب أمام منزله، فنهروه وأطلقوا الكلب عليه، وتسببوا في إصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تفيد بإصابة نجلها بعقر نتيجة قيام شخصين بإطلاق كلب من نوع الجيرمن، عليه عقب معاتبته لهما بالوقوف بكلب أسفل المنزل بمنطقة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.