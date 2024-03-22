السيسي سند نساء مصر.. كل عام وكل أم في أمان وحماية وكرامة

١٠ سنوات مضت حصلت فيها نساء مصر على مكتسبات لم تحصل عليها في تاريخ مصر.. عقد ذهبي وتمكين في شتى المجالات.. قرارات و مبادرات وخطط وقوانين تدعم وتنصر وتحمي وتنحاز لسيدات مصر.. في عهد الرئيسي عبد الفتاح السيسي حققت المرأة المصرية نجاحات وانجازات غير مسبوقه

و حظيت بمكانه لائقه بين مثيلتها في كل الدول، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بجهود القيادة السياسية في ملف تمكين المرأة، هذا العام وفي كل عام يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، على حضور احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024 من منطلق تقديره واعتزازه بدور المرأة والام في كل ميادين الحياة

لم استطيع سرد جهود الدولة المصريه من وزرات وهيئات ومؤسسات فيما قدمته لصالح المرأة المصرية، ولكننا نكتفي بنبذه صغيره لعام ٢٠٢٣ الذي أطلق عليه عام الحصاد للمرأة المصرية على كافة المستويات الاستراتيجية للنهوض بالمرأة في مجالاتها الأربعة ، وهي التمكين الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي و القيادي ، ثم الحماية التشريعية والثقافية.

حققت مصر خلال 2023 نجاحات دولية مهمة للعمل على دعم المرأة وتمكينها، منها فوزها بمقعد في الانتخابات الاخيرة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2023-2026 بحصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف،

كما شارك المجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمله في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد على 175 محفلا لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسها المشاركة سنويا في دورات لجنة وضعية المرأة بنيويورك.

وتواصل الدوله جهودها من خلال البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" للعام الرابع على التوالي لسيدات من 15 دولة أفريقية، وترأست مصر منظمة المرأة العربية خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس 2023 حتى 28 فبراير 2025، و تم تفويض الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لرئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية خلال هذه الفترة، كما ترأس مصر اجتماعات الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام

وفيما يخص التمكين السياسي تقدمت مصر 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة (world economic forum)، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأة Our world in data) ) حيث سجلت 0.43 نقطة عام 2023، مقابل 0.41 نقطة عام 2014

وفيما يتعلق بصحة المرأه تم تقديم خدمات الفحص والتوعية لـ 46 مليون و728 ألفا و377 سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي انبثقت من المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو ٢٠١٩ لدعم صحة المرأة والمجتمع تم تطبيق المرحلة الأولى منها في يونية ٢٠٢٣، واستهدفت أربعة أنواع من مرض السرطان، بينما بدأت المرحلة الثانية من المبادرة في ديسمبر الحالي ٢٠٢٣، وتستهدف الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في الرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم بالمجان في تسع محافظات.

ولا ننسى ان في عهد الرئيس السيسي ضم الدستور ولأول مره في التاريخ 21 مادة تضمن حقوق المرأة المصرية و حصلت المرأة على أعلى المراكز سواء نائبات في البرلمان وكذلك أول وكيلة لمجلس الشيوخ وعُينت كمحافظات، وأيضًا أول رئيسة محكمة وقاضيات ومأذونات شرعيات، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي

وشملت القرارات التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

فاستفادت أكثر من 119 ألف امرأة من حملات التوعية بالمنتجات المالية والمصرفية في جميع محافظات مصر.

ولا احد ينكر مبادرتي "حياة كريمة"، و " تنمية الأسرة المصرية" اللتان تعدان من أكبر البرامج التنموية التي قدمتها الدوله لتحسين معيشه المواطنين المواطنات

واستهدفت مبادره "حياه كريمه" السيدات الأكثر احتياجا ، واستهدفت المرحلة الأولى377 قرية الأكثر احتياجاً، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) في 11 محافظة.

فيما تهدف المبادرة الثانية "تنمية الأسرة المصرية" بتمويل 9ر2 مليار جنيه، العمل على الملف السكاني من منظور تنموي شامل وإحدى مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمي في الأسرة.

طبقًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية و2030 بلغ إجمالي المستفيدات/ين من برامج و انشطه المجلس القومي للمرأة ما يزيد عن 25 مليون مستفيد/ة عام ٢٠٢٣ وذلك في ضوء الدعم والمساندة الذي يحظى به هذا الملف من الإدارة السياسية.

وفي ذات العام بلغ عدد المستفيدات من محور التمكين السياسي ما يزيد عن 20 مليون مستفيد/ة وذلك في ملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات علاوة على دور المجلس فى توعية الناخبات بأهمية أصوتهن الإنتخابي، من خلال حملة بلدي أمانة التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية

أيضًا بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة وجهود المجلس ضمن محور التمكين الإقتصادي إلى 686.391 مستفيد/ة حيث استكمل المجلس أنشطة برنامج تحويشة للإدخار والاقراض الرقمي و تم تدريب مدربين/ات على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدرب.

حظيت مبادرات تمكين الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا"، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.

وللعام الرابع على التوال واصلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان جهودها في اطار تنفيذ خطتها الوطنية 2022-2023 بتنفيذ حملات توعية متتالية تحت شعار إحميها من الختان تضمنت حملات أنشطة توعوية مباشرة على الأرض وغير مباشرة لتحقق الحملة منذ اطلاقها عام 2019 حتى العام 2023 ما يزيد من 108.6 مليون إتصال مكرر للنساء والرجال من خلال أنشطة متنوعة مثل تدريبات فرق العمل الميدانية من رموز دينة ورائدات مجتمعيات حملات التوعية الإعلامية حملات طرق أبواب استقبال شكاوى على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل ختامها مسك بمشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024،و تصدرها للمشهد الإنتخابي عن جداره استحقاق لتؤكد للعالم أنها الكتلة الحرجة الأساسية في أي استحقاق دستوري رصد المجلس القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقي استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية.كما حققت حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الإجتماعي ما يقرب من 103 مليون عدد مرات وصول خلال العام ٢٠٢٣