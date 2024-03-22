ريهام حجاج تكشف للوفد تفاصيل تحضيرات شخصية "صدفة"

أعربت النجمة ريهام حجاج، عن سعادتها الكبيرة بسبب ردود الفعل القوية والإيجابية لمسلسل "صدفة" والذي لاقى اهتمام بالغ خلال موسم دراما رمضان 2024 بعد عرض الحلقات الأولى، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل مختلفة ولها هدف مهم جدًا يشغل غالبًا كل الأسر والعائلات مع أبناءهم وفكرة تقديم الرسالة عن طريق الكوميديا عنصر مهم أخذ مجهود كبير من كل القائمين على العمل.

وقالت ريهام حجاج في تصريحات ل "الوفد"، إن الجمع مابين الكوميديا والرسالة الهادفة في المسلسل كان الأمر ليس سهلا على الإطلاق، إضافة إلى تفاصيل شخصية "صدفة" ذاتها التي أحتاجت إلى عمل مُكثف ومعايشة جادة لظهورها بالشكل المطلوب في سيناريو أيمن سلامة وهو أن نظهر صدفة في شكلها الكوميدي والمضطربة والتي تقع في مشكلات كثيرة.





وأضافت، أن ردود الفعل فأجاتني خاصة أن شخصية صدفة جديدة كونها تجمع بين الكوميدية والشخصية الجادة التي تورط أنفسها وماحولها في مشكلات عديدة ومصائب أكثر، وردود الفعل أبهرتني من الجمهور والمشاهدين، قائلة "أمشي في الشارع الناس تخاطبني بـ صدفة"، في ظل ذلك القبول للشخصية والمسلسل من الجمهور، لافتة إلى أنها لا تعتقد أن السوشيال ميديا مقياس للنجاح ولكن الجمهور الحقيقي يظهر باهتمامه الكبير في انتظار الحلقات المقبلة من احداث التشويق والإثارة في المسلسل.

وتابعت حجاج حديثها، ان المسلسل يناقش شخصية معلمة تعالج مشاكلها بشكل كوميدي لإيجاد حلول للمصائب التي تتورط فيها، مشيرة إلى أن المجهود الأكبر تركز على ظهور الشخصية الكوميدية الجادة بطريقة انها "عندها ربع ضارب" غير عادية، تترجم جميع المشكلات التي تقع أنفسها فيها بطريقة ساخرة.

واستطردت، أن "صدفة" أصعب مسلسل في حياتها الفنية وأخذ تركيز ومجهود كبير مختلف عن الأعمال السابقة لى التي كانت تتركز في الكوميديا فقط، فكان لابد ان أتعايش مع شخصية صدفة على الطبيعة لدرجة أن تعاملت بالفعل بشخصية "صدفة" في حياتي الطبيعية خارج التصوير حتى تلازمني تفاصيلها.

