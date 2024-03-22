إصابة بوكايو ساكا تربك خطط الارسنال قبل مواجهة السيتي المصيرية

جاء اعلان الجهاز الفني لمنتخب انجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت اليوم ( الجمعة ) استبعاد النجم الأنجليزي بوكايو ساكا من قائمة منتخب انجلترا لخوض وديتي البرازيل وبلجيكا ضمن أجندة الفيفا الدولية يومي السبت والثلاثاء القادمين ليثير قلقا واسعا بين جماهير الارسنال قبل المواجهة الحاسمة مع مانشيستر سيتي في الدوري الانجليزي.

وكان الارسنال الذي يتصدر الدوري الانجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشيستر سيتي قد أعلن قبل فترة التوقف الدولي انتهاء موسم كل من ويليم صالايبا وتاكاهيرو تومياسو بسبب الإصابة مما أعاد للاذهان ذكرى الموسم الماضي الذي كان فيه الارسنال في نفس الوضعية لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة امام مانشيستر سيتي الذي توج بلقبه الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من الأنباء المبدئية حول إصابة بوكايو ساكا تؤكد ان الإصابة عملية ولن تحتاج لغياب طويل عن الملاعب الا ان توالي الاصابات داخل فريق الارسنال يثير قلق جماهير التي تريد فريقها مكتمل الصفوف في المراحل الأخيرة لبطولة الدوري الأنجليزي ويلجأ المدير الفني مايكل ارتيتا لإجراء تعديلات في تشكيل الفريق لمحاولة معالجة الغيابات الكثيرة عن الفريق مما يؤدي إلى ارتباك داخل المدفعجية مماثل لما حدث الموسم الماضي .

مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال طمئن جماهير الارسنال قبل مواجهة السيتي الصعبة في بطولة الدوري مؤكدا ان فريقه سيكون جاهزا قبل المباراة وان غيابات الفريق لن تؤثر على تركيز لاعبيه حول تحقيق الفوز الذي يضعهم في النقدية بفارق أربعة نقاط .