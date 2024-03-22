الأمم المتحدة: نقص المياه يزيد من خطر الصراع في أفريقيا 

حذرت الأمم المتحدة، من أن ندرة المياه تجعل البلدان في أفريقيا أكثر عرضة للصراع مع بعضها البعض.

ويقول أحدث تقرير عن تنمية المياه في العالم إن 19 من أصل 22 بلدا أفريقيا شملها التقرير تعاني من ندرة المياه.

قال التقرير الذي نشرته اليونسكو"ندرة المياه هذه يمكن أن تزيد من خطر الصراع"، ومن الأمثلة على ذلك النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول التأثير الذي قد يحدثه لعنة عملاقة على إمدادات المياه العذبة.

وتعاني معظم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من ندرة المياه الاقتصادية، كما قال رئيس تحرير التقرير ريتشارد كونور لبي بي سي.

وهذا لا يتميز بالمستوى النسبي لتوافر الموارد المائية، بل بالافتقار إلى البنية التحتية المناسبة، فضلا عن عدم كفاية الإدارة وعدم كفاية الموارد الاقتصادية والحوافز، النمو السكاني ، والتحضر السريع ، والتنمية الاقتصادية ، وتغيير أنماط الحياة وأنماط الاستهلاك تزيد من الطلب على المياه في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى."

وسلط التقرير الضوء على الجفاف باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لندرة المياه في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أفريقيا.

وقالت أيضا إن تغير المناخ سيزيد من وتيرة وشدة الجفاف.

وقال تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2022 إن الجفاف أثر على إفريقيا أكثر من أي قارة أخرى ، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حدث في السنوات ال 100 الماضية ، وهو ما يمثل 44٪ من الإجمالي العالمي.

ثلثا موارد المياه العذبة في أفريقيا تعبر الحدود.

لكن التعاون بين الدول كان غائبا، كما أشار أحدث تقرير للأمم المتحدة.

"من بين 106 طبقات مياه جوفية عابرة للحدود مجموعة من الصخور المسامية أو الرواسب المشبعة بالمياه الجوفية التي تم رسمها في إفريقيا ، تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الدول في سبعة فقط".