الأنبا توماس عدلي يلقي عظة ختام"أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين".. شاهد

بدأ منذ قليل، نيافة الانبا توماس عدلي اسقف ايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالقاء العظة الروحية خلال فعاليات ختام "اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، ذلك بمقر الكنيسة الأسقفية بالجيزة.

استهلت الفعاليات بإقامة صلاة. افتتاحية وكلمة الكنيسة المضيفة، الذي ألقاها القسيس يسوع عميد كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وأمين عام مجلس كنائس مصر القسيس ميشيل.

تخلل اللقاء توزيع التعريفات بين الفقرات، الشرق الأوسط ومصر واللجنة والاتحاد، يليها فقرة ترانيم وتسبحة لفريق الكورال المسكوني.

يلقي الشباب المسيحي بمختلف الطوائف بقراءة كتابية والصلاة لاجر الآخر"متى٥"، وقراءة محبة الاخر"يوحنا٤"، ثم الصلاة وفقرة الترانيم والتسبحة مرة أخرى.

ثم تأتي قراءة ٤ حول من هو قريبي "لو١٠"، تقوم د مجموعة من الشباب بترديد قانون الإيمان النيقاوي وفقرات الصلاة والتراتيم مرة أخرى.

يختتم اللقاء من خلال عرض فيلم تسجيلي عبر تقنية الفيديو وكلمة شكر من أعضاء لجنة اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والصلاة الختامية و تقديم خدمة اغابي.