تفاصيل ختام"أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" في الأسقفية بالجيزة.. شاهد

بدأت منذ قليل، فعاليات ختام “اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين”، والذي يقام بالكنيسة الأسقفية بالجيزة وسط حضور كبير من مختلف الطوائف.

استهل الفعاليات بإقامة صلاة. افتتاحية وكلمة الكنيسة المضيفة، الذي ألقاها القسيس يسوع عميد كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وأمين عام مجلس كنائس مصر القسيس ميشيل.

ويتخلل اللقاء توزيع التعريفات بين الفقرات، الشرق الأوسط ومصر واللجنة والاتحاد، ثم تأتي فقرة ترانيم وتسبحة لفريق الكورال المسكوني.

ويقوم الشباب باعتبار يوم مخصص للشباب، بقراءة كتابية والصلاة لاجر الآخر"متى٥"، وقراءة محبة الاخر"يوحنا٤"، ثم الصلاة وفقرة الترانيم والتسبحة مرة أخرى.

ثم تأتي قراءة ٤ حول من هو قريبي "لو١٠".

ويلقي العظة الروحية الانبا توماس عدلي اسقف ايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ثم يردد فيما بعد مجموعة من الشباب قانون الإيمان النيقاوي وفقرات الصلاة والتراتيم مرة أخرى.

وفي الختام يتم عرض فيلم تسجيلي عبر تقنية الفيديو وكلمة شكر من أعضاء لجنة اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والصلاة الختامية و تقديم خدمة اغابي.