منهم موظف وابنه.. العثور على السيارة المختفية بداخلها 3 جثث في ترعة بقنا|أسماء

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على السيارة المختفية من يوم الأربعاء الماضي، غارقة داخل ترعة وتم انتشال 3 جثث حتى الآن من داخلها في قرية أبو دياب مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

منهم موظف ونجله ..العثور على السيارة المختفية بداخلها 3 جثث في ترعة بقنا|اسماء

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على السيارة المختفية غارقة داخل ترعة بالقرب من قرية أبو دياب مركز دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير مدير المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري لانتشالها، وتبين العثور على 3 جثث حتى الآن داخل السيارة من عائلة واحدة تم انتشالهم وإيداعهم داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم انتشال جثامين كلًا من محمد عمر عبد العزيز، يبلغ من العمر 54 عامًا، موظف ، ونجله باري محمد عمر، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومحمود بسيوني محمد إبراهيم، يبلغ من العمر 42 عامًا.

وكشفت التحريات أن الضحايا خرجوا يوم الأربعاء الماضي لعرض الأب على الطبيب وبعدها اختفوا حتى تم العثور عليهم غرقى داخل السيارة في ترعة بقرية أبو دياب غرب في دشنا.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في نهار رمضان .. مصرع شاب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة بقنا

وفي واقعة اخري ، لقي شاب مصرع على يد جاره، اليوم الجمعة، بطعنات بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب على يد جاره بطعنات بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع علي فؤاد، يبلغ من العمر 30 عاما، بطعنات متفرقة بالجسم، على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة بنجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.