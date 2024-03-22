مركز شباب المحارزة ينظم مهرجان رياضي بمناسبة عيد قنا القومي

نظم مركز شباب المحارزة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم في مهرجان رياضي بمناسبة عيد قنا القومي بمركز شباب المحارزة، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي بالمركز خلال الفترة الثالثة.

و أكد محمدعبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا علي أهمية الاحتفال بعيد قنا القومي وممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز في تنمية مهارات الطلائع وخلق جيل قوي .

وقال احمد عيسي وكيل الإدارة ورئيس قسم النشاط الرياضي بالادارة علي تفعيل الأنشطة الرياضية لمختلف الأعمار.

و اضاف رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي أهمية الرياضة واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب.

وفي نفس السياق اوضح حسني احمد علي مديرمركز شباب المحارزة علي ان هذا المشروع، ضمن خطة النشاط الرياضي بالمركز خلال الفترة الثالثة.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.