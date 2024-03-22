الإصابة تبعد ماتي كاش مدافع بولندا عن المواجهة الفاصلة أمام ويلز

خرج ماتي كاش، مدافع فريق أستون فيلا الإنجليزي، من قائمة المنتخب البولندي قبل مواجهة ويلز في نهائي الملحق المؤهل لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كاش تعرض لإصابة في أوتار الركبة بعد 11 دقيقة من دخوله كبديل في الشوط الثاني من مباراة إستونيا أمس الخميس، والتي فاز فيها فريقه بنتيجة 5/1 في قبل نهائي الملحق.

وكتب كاش عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "ليلة عظيمة في وارسو انتهت بطريقة سيئة بالنسبة لي".

وأضاف: "حظا جيدا للجميع في النهائي، هيا بنا بولندا، نريد فوزا آخر".

ويلتقي منتخبا ويلز وبولندا في ملعب "كارديف سيتي" يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتأهل الفائز إلى بطولة كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا في شهر يونيو المقبل.

من جانبه، يأمل نادي أستون فيلا بأن لا تكون إصابة كاش قوية، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني يوناي إيمري إلى مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيلتقي يوم 30 آذار /مارس الجاري على ملعبه مع فريق ولفرهامبتون.