كهربا: أتمنى حسام غالي يمسك النادي الأهلي "خليفة الخطيب"

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه يتمنى أن يكون الكابتن حسام غالي خليفة الكابتن محمود الخطيب في رئاسة النادي الأهلي وهو كابتن النادي الأهلي والجميع يحبونه جدًا ويستاهل هذا المنصب، كما أنه ابن من أبناء النادي الأهلي.

وأوضح "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتمنى أن يكون حسام غالي هو رئيس النادي الأهلي في الفترة المقبلة، قائلًا: "مين ميتمناش أن حسام غالي رئيس النادي الأهلي".

وأشار إلى أنه يرفض الدخول والحديث عن هذا الأمر، وهي سياسة عمل النادي الأهلي ولا دخل بها، هو فقط ابن من أبناء النادي الأهلي.

وحل لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الثامن في حبر سري، يوم الجمعة ٢٢ مارس ، على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف كهربا حقيقة تواجده في أماكن سهر متعددة، بالإضافة إلى تعليقه على العديد من الشائعات وخلافات كان طرفًا بها مؤخرًا.

كما تحدث عن كواليس انتهاء أزمته بشكل تفصيلي مع نادي الزمالك وتسديده الغرامة كاملة، وتفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة.