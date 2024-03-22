استكمال تصوير ثلاثة أعمال فنية باستديوهات الأهرام

واصلت استوديوهات الأهرام استقبال الأعمال الفنية والبرامج للتصوير والمونتاج في بلاتوهاتها الثلاث ومعامل المونتاج، وذلك بعد أيام من الحريق الذي اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الخاص بأحد الأعمال التي يتم تصويرها خلال شهر رمضان، والكائن بالطرف الشرقي للاستوديوهات.

حيث أكدت إدارة استوديوهات الأهرام، أن الحريق لم يتسبب في إحداث أي ضرر لبلاتوهات التصوير أو معامل المونتاج، أو بالأصول التاريخية بها، وأن جميع الأعمال الفنية والبرامج التي يتم تصويرها في الاستوديوهات تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له داخل البلاتوهات المقامة على مساحة قدرها 27000 متر مربع

يذكر أن استديو الأهرام يشتمل على 3 بلاتوهات، وصالتي عرض -سينما ودوبلاج-، ومعمل للتحميض والطبع، ولعب الاستوديو دورًا رائدًا في إثراء الحركة السينمائية المصرية.

غدا.. الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تحيى الليلة السادسة لـ "هل هلالك"



من ناحية أخرى، تنطلق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات الليلة السادسة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة والنصف من مساء غد السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية، يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغانى الدينية، بجانب باقة من الأغانى الرمضانية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، يتغنى بها الفنانة أنغام مصطفى والفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر والفنان زياد هانى فرحات من ذوى الهمم.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .