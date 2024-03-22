بروسيا دورتموند يضم وافد جديد من الدوري الإنجليزي



نجح بوروسيا دورتموند في إبرام صفقة شتوية جديدة، بعد استعادة اللاعب الإنجليزي جادون سانشو من مانشستر يونايتد.



وكان النادي الألماني أعلن استعارة سانشو حتى نهاية الموسم الجاري، مع تحمله جزء من راتبه.

وفي بيان رسمي، أعلن دورتموند، تعاقده مع لاعب آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح دورتموند أنه تعاقد مع الهولندي يان ماتسن لاعب تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وأشار إلى اجتياز الظهير الأيسر، الفحوصات الطبية بنجاح الأربعاء الماضي، قبل توقيع عقود انتقاله للفريق، معارا من البلوز حتى نهاية الموسم.

وتأتي هذه الصفقة لسد الثغرة التي خلفها الجزائري رامي بن سبعيني بعد انضمامه لمنتخب الجزائر، من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع الدولي الإنجليزي جاودن سانشو من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وقدم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عرضًا لنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاستعارة جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعاني جادون سانشو من عدم المشاركة مع فريق مانشستر يونايتد، بسبب خلافات مع الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن بوروسيا دورتموند قدم عرضًا لضم سانشو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأن هناك مفاوضات بين الناديين، ولكن الأمر سيتطلب موافقة فريق مانشستر يونايتد.

وسبق ولعب سانشو لصفوف دورتموند في الفترة ما بين عامي 2017 و2021.