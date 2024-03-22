النحس يواجه بيتكوفيتش قبل الظهور الأول مع منتخب الجزائر

يبدأ المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، رحلته مع منتخب الجزائر في مواجهة ودية، مع بوليفيا مساء يوم الجمعة.

وبعد ذلك، سيلعب المنتخب الجزائري مباراة ودية أخرى، ضد جنوب أفريقيا بعد 4 أيام، وهذه المباراة تأتي ضمن مسابقة دولية، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويسعى المدرب السويسري لتحقيق بداية ناجحة، في مغامرته مع "محرابي الصحراء"، على الرغم من مواجهته لثلاث مشاكل في مباراته الأولى مع الجزائر.

إصابة بن ناصر وبوداوي

غادر إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي، معسكر منتخب الجزائر بسبب الإصابة، مما حال دون مشاركتهما في دورة "فيفا" الودية.

وخسر فلاديمير بيتكوفيتش ورقتين مهمتين في منتصف الملعب، مما يقلل من فرصه بشكل كبير في المباراتين القادمتين، ضد بوليفيا وجنوب أفريقيا.

بن ناصر

ويمتلك بن ناصر 48 مباراة مع المنتخب، وساهم في تسجيل 7 أهداف، بينما خاض بوداوي في 17 مباراة دولية دون تسجيل أهداف.

عدم جاهزية عوار

شارك نجم نادي روما في تدريبات منتخب الجزائر، يوم أمس بعد غيابه عن الفترة الأولى، من المعسكر لأسباب شخصية.

ويُعد عوار غير جاهزًا بدنيًا للمشاركة كأساسي، في المباراة ضد بوليفيا، إلا أن من المتوقع رؤيته يلعب في المباراة الثانية، ضد جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

عوار

واستعاد عوار أفضل مستوياته مؤخرا، مما جعله قادرا على المشاركة كأساسي في المباريات الأخيرة لفريق العاصمة الإيطالية.

انتكاسة بن رحمة

اكتفى بن رحمة بالتدرب بمفرده يوم أمس، بسبب تجدد آلامه التي منعته من المشاركة، في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري الفرنسي.

بن رحمة

وبالتالي، فإنه سيغيب عن مباراة بوليفيا، ولكن سيتم تحديد موقفه من المشاركة في المباراة الودية الثانية ضد جنوب أفريقيا في الأيام القليلة القادمة.

وسبق لبن رحمة أن شارك في 25 مباراة مع منتخب الجزائر في مختلف البطولات، حيث ساهم في تسجيل وصناعة 5 أهداف.