ويليامز تمنح ألبون سيارة زميله لوجان سارجينت في جائزة أستراليا الكبرى

أعلن فريق ويليامز لسباقات الفورميلا وان ان سائقه اليكس ألبون سيستخدم سيارة زميله بالفريق لوجان سارجنت في اعقاب الحادث الذي تعرض له اليكس ألبون في التجارب الحرة الأولى صباح اليوم لجائزة استراليا الكبرى للفورميلا وان على حلبة ملبورن .

القرار الذي اعلنته أدارة ويليامز يعني ان لوجان سارجنت سيكون بعيد عن جائزة أستراليا الكبرى حتى نهايتها في ظل منح سيارته الى زميله بالفريق اليكس ألبون الذي تعرضت سيارته لاضرار كبيرة خلال التجارب الحرة الأولى فجر الجمعة ونظرا لعدم وجود سيارة احتياطية لدى الفريق فقد تقرر منح سيارة لوجان سيرجنت الى اليكس ألبون ليدخل بها التجارب التأهيلية ومن بعدها السباق الرئيسي يوم الاحد المقبل .

قرار أدارة ويليامز دافع عنه مدير الفريق جيمس فوفيل حيث قال : على الرغم من عدم ارتكاب اليكس سارجنت لاي خطأ يستحق العقاب في التجارب الحرة الأولى الا ان القرار تم اتخاذه لرغبتنا في تحقيق نقاط من جائزة أستراليا الكبرى . القرار لم يكن من السهل أتخاذه ونحن لا نستطيع تقديم الشكر الواجب لأليكس سارجنت الذي اثبت انه بالفعل متواجد لمصلحة الفريق وتقبل القرار بصدر رحب وترحيب شديد مثبتا ولائه التام للفريق . سيكون أسبوع صعب على فريق ويليامز لكننا سنحاول تجاوزه . هذا الخطأ لن يتكرر مجددا .

يذكر ان اليكس ألبون احرز في الموسم الماضي 27 نقطة من اصل 28 نقطة احرزها فريق ويليامز في بطولة العالم لسباقات الفورميلا وان عام 2023 .