بعد حريق "لوكيشن" التصوير.. حقيقة استئناف تصوير 3 أعمال فنية باستوديو الأهرام

واصلت استوديوهات الأهرام استقبال الأعمال الفنية والبرامج للتصوير والمونتاج في بلاتوهاتها الثلاث ومعامل المونتاج، وذلك بعد أيام من الحريق الذي اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الخاص بأحد الأعما الفنية التي يتم تصويرها خلال شهر رمضان، والكائن بالطرف الشرقي للاستوديوهات.

حيث أكدت إدارة استوديوهات الأهرام، أن الحريق لم يتسبب في إحداث أي ضرر لبلاتوهات التصوير أو معامل المونتاج، أو بالأصول التاريخية بها، وأن جميع الأعمال الفنية والبرامج التي يتم تصويرها في الاستوديوهات تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له داخل البلاتوهات المقامة على مساحة قدرها 27000 م2، حيث يشتمل الاستوديو على 3 بلاتوهات، وصالتي عرض -سينما ودوبلاج-، ومعمل للتحميض والطبع، ولعب الاستوديو دورًا رائدًا في إثراء الحركة السينمائية المصرية.