أسعار الأعلاف اليوم 12 رمضان.. شيكارة العلف بكام

أسعار العلف اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة، ثباتا، في السوق المحلي لجميع الأنواع، إذ استقرت الأسعار خلال التعاملات، تزامنًا مع ثبات كل الخامات أبرزها الذرة، والتي كانت تشهد تراجع متواصل وسط زيادة بالمعروض.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العلف اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»



أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 10,000 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 18,500 جنيه.

الدي دي جي

وثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

بينما تراجعت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 24,000 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» هبوطًا ليصل سعر الطن إلى 23,900 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

وتراجع سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 23,800 جنيه.



بادي نامي 21%

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» هبوطًا، ليصل سعره إلى 23,500 جنيه، وهو ما يجعله مستقرا لليوم الثاني على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.





