ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ 3 مليون جنيه بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى توجيه ضربة امنية قوية لقيام احد الاشخاص لغسيل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كان اللوا ءخالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

قدرت تلك الممتلكات بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.