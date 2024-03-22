إعلان "وي" يتخطى حاجز الربع مليار مشاهدة على تيك توك

واصل إعلان "دايما على بالي" الذي أطلقته شركة المصرية للاتصالات "وي" بداية شهر رمضان نجاحه الساحق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تخطى حاجز الربع مليار مشاهدة على منصة "تيك توك"، المنصة الشبابية الأولى في العالم، وحظي الإعلان بنسبة تفاعل كبيرة بين فئة الشباب وهي الفئة الأكثر استخداماً للمنصة، حيث أشاد العديد من المتابعين بالفكرة الإبداعية والفنية للإعلان وما حملته من رسائل رائعة أضفت جوا من الحب والمودة والألفة. وأشادوا كذلك بالمشاهد المؤثرة التي صاحبها صوت الفنانة إليسا بأغنية "دايما على بالي".

وشارك في بطولة الإعلان مجموعة مميزة من الفنانين منهم خالد النبوي، وهند صبري، وأحمد مالك، وآية سماحة، ورزان جمال، وعصام عمر، كما شهد الإعلان ظهور خاص للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ونجح الإعلان خلال ساعات قليلة من عرضه في تصدر التريند على موقع يوتيوب، بعد أن حظي بملايين المشاهدات، كما نجح أيضاً في الوصول إلى مركز متقدم بين الإعلانات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.