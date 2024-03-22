فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك في بداية المران

‏خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال الإشراف على الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بالإضافة إلى فقرة بالكرة، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس...