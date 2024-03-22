فتاة تنهي حياتها لمرورها بحالة نفسية الدقهلية

قامت فتاة بقرية نوسا الغيط دائرة مركزأجا التابعة لمحافظة الدقهلية بالتخلص من حياتها وذلك بتناول قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية .

تلقى اللواء مروان حبيب مديرأمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز اجا بورود إفادة من مستشفى أجا المركزى بوصول حبيبة م س 20سنة ومقيمة قرية نوسا الغيط دائرة مركز أجا جثة هامدة نتيجة تناولها مادة سامة .

وعلى الفور إنتقل رئيس مباحث مركزأجا وبسؤال والدها ومقيم بذات القرية قرر بمرورها بحالة نفسية قامت على إثرها بتناول قرص لحفظ الغلال .ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة تناول مادة سامة

تحرر عن ذلك المحضر المحضر اللازم و بالعرض على النيابة العامةقررت أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها