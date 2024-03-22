إنبى يفتتح الدورة الرمضانية السنوية لأعضاء الجمعية العمومية 

بمشاركة 16 فريق

إفتتح مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ/ أيمن الشريعى فاعليات الدورة الرمضانية - 2024 / 1445 لأعضاء الجمعية العمومية لنادى إنبى تحت إسم الراحل "صلاح مصيلحى" ، وذلك على ملاعب مقر العاملين

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تضم الدورة الرمضانيه لأول مرة فى تاريخها هذا العام 16 فريقاً من كل العاملين بشركة إنبى من كافة الإدارات الهندسية والإدارية والمالية ، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات .

الدورة الرمضانية بنادي إنبي

شهدت فاعليات الإفتتاح حالة رائعة من السعادة والتناغم بين جميع أعضاء الجمعية العمومية ، فى ظل حضور الأٍستاذ/ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى والذى حرص على تهنئة جميع العاملين بالشهر الكريم ، مؤكداً بأن مجلس إدارة نادى إنبى يسعى دائماً لتقديم كافة الخدمات الرياضية والترفيهية المميزة لجميع العاملين ، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس خلال فترة ولايته.

ويعتبر الراحل صلاح مصيلحى هو أحد مؤسسي النشاط الرياضي وكرة القدم بالنادي البترولي حيث قام الراحل بإعداد أول فريق كرة قدم يضم في صفوفه العديد من لاعبي الدوري الممتاز والقسم الأول والثاني بالإضافة للمشاركة في دوري الأندية بعد إشهار نادي إنبي والحصول معه علي العديد من البطولات في دوري الشركات ودوري قطاع البترول وكذلك دوري الاندية القسم الثاني والثالث.

يذكر أن الدورة يشرف عليها من مجلس الإدارة المهندس/ أيمن جاد عضو مجلس إدارة نادى إنبى ، بالإضافة للإشراف الإدارى والتنظيمى بقيادة أ/ هشام العزب مدير الدورة ويعاونه أ/ حمدى محمد و أ/ أشرف عبد الرحيم و أ/ إبراهبم رسلان و أ/ عبدالله الرمسيسى و أ/ مصطفى الجعفرى و أ/ محمد على ، فيما يقود الدورة تحكيمياً الحكام الدوليين ك/ شريف رشوان وك/ احمد حسام طة وك/ محمد عادل .