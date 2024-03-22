بعثة إنبى لتنس الطاولة تطير إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

غادرت بعثة نادى إنبى لتنس الطاولة فجر اليوم ، إلى مدينة جدة ، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الجاري.

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وتقام البطولة في الفترة من 23 مارس وحتى 28 من الشهر نفسه بمشاركة 100 رياضي من 24 ناديا من 9 دول عربية.

ويسعى الفريق البترولى بطل النسخة الماضية إلى تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثانية بتاريخه بعد إنجاز العام الماضى فى البطولة التى أقيمت بالقاهرة .