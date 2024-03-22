عاجل
تحرك إسرائيلي سريع ضد تركيا بعد تصريحات اردوغان
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة إنبى لتنس الطاولة تطير إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

بعثة إنبي
بعثة إنبي

غادرت بعثة نادى إنبى لتنس الطاولة فجر اليوم ، إلى مدينة جدة ، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الجاري.

إقرأ أيضًا..

txt

إنبي يتعادل إيجابيا مع بتروجيت وديا

وتقام البطولة في الفترة من 23 مارس وحتى 28 من الشهر نفسه بمشاركة 100 رياضي من 24 ناديا من 9 دول عربية.

ويسعى الفريق البترولى بطل النسخة الماضية إلى تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثانية بتاريخه بعد إنجاز العام الماضى فى البطولة التى أقيمت بالقاهرة .

 

مواد متعلقة

تفاصيل إنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بعد فوزها ببطولة أنطاليا لتنس الطاولة بتركيا

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى
الجريدة الورقية