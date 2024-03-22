بعد ارتفاع الوقود.. أسعار الخضروات اليوم بأسواق الجملة

تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا في أسواق الجملة، وذلك عقب إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

كيلو الطماطم:- من 3.5 لـ 5 جنيهات.

كيلو البطاطس:- من 4.4 لـ 12 جنيها.

كيلو البصل:- من 9 لـ 21 جنيها.

كيلو الكوسة:- من 6 لـ 8 جنيهات.

كيلو الفاصوليا الخضراء:- من 6 لـ 24 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 20 لـ 28 جنيها.

كيلو الفلفل الحامي:- من 12 لـ 20 جنيها.

كيلو الخيار:- من 9 لـ 12 جنيها.

كيلو البسلة:- من 20 لـ 22 جنيها.

كيلو السبانخ:- من 8 لـ 10 جنيهات.

كيلو القلقاس:- من 17 لـ 19 جنيها.

كيلو الثوم:- من 12 لـ 20 جنيها.

كيلو الفول الأخضر:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو ورق العنب:- من 25 لـ 45 جنيها.

البصل الأخضر (الرابطة كيلو):- 10 جنيهات.

أسعار الوقود

بنزين 80:- 11 جنيها

بنزين 92:- 12.5 جنيه

بنزين 95:- 13.5 جنيه

السولار:- 10 جنيهات

أسطوانة البوتجاز:- 100 جنيها