دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان

يبحث المسلمين في تلك الأوقات عن دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان، وذللك للتقرب إلى الله في تلك الأيام المباركة بالدعاء والصلاة والعبادة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارزقني فيه الستر والعفاف، والبسني فيه لباس القنوع والكفاف، ونجني فيه مما احذر وأخاف، بعصمتك ياعصمة الخائفين.

اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، نسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة وتحقيق كل تلك الأدعية التي ستخرج من أجوافنا إلى السماء.

اللهم يارازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

ياودود يارحيم أسألك باسمك الأعظم أن تكتب لي الصلاح والخير وقرب الأماني واستجابة الدعاء، اللهم اغفر ذنوبنا وارزق أهلنا الصحة والعافية.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.