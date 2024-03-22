عرض الأفلام الفائزة بالدورة ال 25 لمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر عروض للأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته ال ٢٥ برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

وفي بداية الحفل يتم عرض برومو خاص بالإحتفال بدورة اليوبيل الفضي للمهرجان ، يعرض خلاله العديد من الفعاليات وجمهور ورؤساء الدورات السابقة للمهرجان.

وتأتي هذه العروض استكمالاً لعروض المهرجان التي أقيمت بمحافظة الاسماعيلية والتي ستقام علي مدار أربعة أيام متتالية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفعاليات يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس بعرض فيلم (حياة ذهبية) إخراج بوبا كارسانجار -بوركينافاسو وفيلم ( الصورة العائلية ) للمخرجة ليافيد اكوفيتش من كرواتيا -إيطاليا.

ويعرض الثلاثاء ٢٦ مارس أفلام (الإله إمرأة) للمخرج أندريس بيروت فرنسا _ سويسرا وفيلم (مار ماما) إخراج مجدي العمري من فلسطين. ، كما يعرض يوم الأربعاء ٢٧ مارس كلآ من فيلم (كازابلانكا) للمخرج إدريانوفاليريو من فرنسا_ إيطاليا. وفيلم (عن أشياء لا اعرفها) للمخرج كريم ندا من مصر، وفيلم(البديل) للمخرج مازن فوزي من مصر، وفيلم (ايوب) للمخرج أجود عبد جرادات من فلسطين.

وتختتم فعاليات البرنامج يوم

الخميس الموافق ٢٨ مارس ويعرض خلاله أفلام (عيسي) للمخرج مراد مصطفي _ من مصر وفيلم(أحمر) للمخرج جميلة ويفي - مصر وفيلم (مطاردة الشمس والشط) للمخرجة أنا بيلانكوف من كرواتيا وفيلم (مرارة) للمخرجة نادية جولدمان من روسيا.وفيلم (نهاية رحلة) للمخرج تشوي مينهو من كوريا الجنوبية وفيلم(المدرسة القديمة) للمخرج عبد الله الخميسي من السعودية.

ومن المقرر أن يفتتح الفعاليات د. حسين بكر ، والناقد السينمائي عصام زكريا بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.