صحة الإسكندرية تنظم احتفالية "إيد في ايد" لتكريم الأمهات

نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية تحت إشراف دكتورة نجلاء صبرة، بالتعاون مع متحف الإسكندرية احتفالية" إيد في إيد" بحضور الدكتورة غادة ندا ولفيف من قيادات القطاع الصحي بالإسكندرية.

كما حضر رموز المجتمع المدني والعاملين بالمنظومة الصحية وأسر مشاريع CBR (Community-based rehabilitation -التأهيل المرتكز علي المجتمع لذوي الهمم)، في إطار الاحتفال بيوم الأم المصرية بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

حيث كرمت الدكتورة، غادة ندا، عدد من الأمهات المثاليات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية منهم:

- ميراندا موريس مدير إدارة الجودة.

- أم هاشم الدسوقي عضو الفريق القانوني المحقق بالشئون القانونية

- مني أحمد عبد الحميد عضو فريق التمريض مركزي.

- سحر محمد أحمد عضو الفريق الإداري.

- عزة غنيم عضو فريق عمل شئون العاملين.

- مني إبراهيم محمد عضو فريق عمل شئون العاملين.

- نادية سلامة عضو فريق عمل شئون العاملين.

- عزة محمد عبدالسلام إداري الخدمة الاجتماعية.

- أمل عادل الاخصائي الاجتماعي.

كما تم تكريم الأمهات المثاليات لمشاريع C.B.R

م/ عايدة عبدالعزيز C.B.R مشروع كرموز

م/ليلي عبد الموجود مشروع C.B.R المندرة

م/إبتسام حلمي مشروعC.B.R العمراوي

وأعقب التكريم فقرات غنائية إستعراضية مميزة لفريق الفنون الشعبية بمشروعي C.B.R المندرة وكرموز