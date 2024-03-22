محافظ كفر الشيخ يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين و نائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشي، اليوم الجمعة، مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ " الموقف الجديد والموقف القديم ، للاطمئنان على سيّر وانتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة.

واستمع المحافظ لعدد من المواطنين بمجمع المواقف، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد على ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن، والجهات الآخرى المعنية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة علي مدار 24 ساعة والتواصل مع المواطنين ميدانياً وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.

و أكد أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا الي جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات علي الرقم 0473220792، مشدداً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.