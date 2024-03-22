كولر يقلب الموازين في ملف الأجانب بـ الأهلي

قلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموازين في ملف اللاعبين الأجانب داخل القلعة الحمراء.

ويضم الأهلي بين صفوفه في الموسم الحالي ٥ لاعبين أجانب فوق السن وهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول والفرنسي أنطوني موديست والمغربي رضا سليم والمالي أليو ديانج بجانب التونسي محمد الضاوي كريستو والغاني ريندورف سارباه تحت السن مع الثنائي المعار الجزائري أحمد قندوسي والغاني صامويل أوبونج.

ووافق كولر على رحيل الثنائي موديست وديانج عقب نهاية الموسم الحالي لأسباب فنية بجانب الاستغناء عن كريستو لتجاوزه السن القانوني ورحب بفكرة إعارته لأي فريق آخر بالدوري المصري مع استمرار الثنائي الغاني تحت السن أو في تجارب الإعارة.

وقرر كولر عودة قندوسي على حساب ديانج بينما طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد على حساب موديست وتحديدا البوركيني محمد كوناتيه الذي تفاوض الأهلي لضمه من قبل ولكن الصفقة توقفت.

المفاجأة أن كولر طلب ضم لاعب أجنبي جديد في خط الدفاع ورشح الجزائري زين الدين بلعيد تحديدا للانضمام للفريق الأحمر بجانب علاء غرام لاعب الصفاقسي ومنتخب تونس حال تعثر الصفقة، صفقة المدافع ستكون على حساب التونسي علي معلول حال عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر وهو الاتجاه الأقرب حتى الآن.

واشتعل ملف تجديد عقد معلول بعد التصريحات التي خرجت عن جون إدوارد وكيل اللاعب التونسي مؤكداً أن معلول لاعب أعطى الكثير للأهلي وتركيزه مع الفريق ولكن لم يتم فتح ملف التجديد معه من الأساس.

وجاءت تصريحات وكيل معلول رغم أن إدارة الأهلي تتفاوض بالفعل مع اللاعب منذ فترة حول فكرة التجديد ولكن معلول يرفض تخفيض راتبه السنوي بحصوله على ربع راتبه بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

وتلقى اللاعب عرضين في الموسم الجديد من الدوري القطري وأيضآ أحد الأندية السعودية للتعاقد معه.