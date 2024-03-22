زيادة أسعار البنزين والسولار.. عقوبة التلاعب فى تعريفة المواصلات

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الوقود الجديدة بعد تحريكها، حيث اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وفى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة

وقد اتخذت الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.

الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .

البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .

وكانت قد كشفت العديد من المحافظات عن مصير أسعار أجرة سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام والجماعي.

وأعلنت بيانا بتعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وتم تحديد نسبة زيادة في الأجرة وترجمتها إلى مبلغ مادي يضاف إلى التسعيرة الحالية.

عقوبى التلاعب فى تعريفة الركوب فى المواقف

جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.