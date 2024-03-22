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الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة المواصلات الجديدة فى القليوبية

المواصلات
المواصلات

كشفت محافظة القليوبية عن مصير أسعار أجرة سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام والجماعي.

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كأس عاصمة مصر.. النقل توفر أتوبيسات بالمجان اليوم لنقل الجماهير

وأعلنت بيانا بتعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى

وتم تحديد نسبة زيادة في الأجرة وترجمتها إلى مبلغ مادي يضاف إلى التسعيرة الحالية.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بقيمة 1 جنيه والسولار بقيمة 175 قرشا وكذلك غاز تموين السيارات.

وتم اتخاذ إجراءات تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:

البنزين 95 13.50 جنيه/ لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه/ لتر.

البنزين 80 11 جنيها/ لتر.

السولار 10 جنيهات/ لتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه/ م3 .

البوتاجاز 100 جنيه/ أسطوانة.

وفي هذا الإطار ننشر تعريفة الركوب الحالية في القليوبية والتي يمكن للمواطنين الرجوع إليها لمعرفة قيمة ونسبة الزيادة في التعريفة الرسمية المعتمدة من المحافظة وفق آخر قرار برفع سعر السولار خلال مايو 2023.

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