مصر ونيوزيلندا.. موعد مباراة الفراعنة الأولى تحت قيادة حسام حسن

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس و كرواتيا.

ويخوض الفراعنة اول اختبار تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، في مباراة نيوزيلندا، بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان مران منتخب مصر أختتم تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى ، وشارك في المران جميع اللاعبين ال ٢٥ المختارين للمعسكر و هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و احمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف ومصطفي محمد .

موعد مباراة مصر و نيوزيلندا:

تبدأ مباراة مصر و نيوزيلندا في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.