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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر ونيوزيلندا.. موعد مباراة الفراعنة الأولى تحت قيادة حسام حسن

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس و كرواتيا.

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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا

ويخوض الفراعنة اول اختبار تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، في مباراة نيوزيلندا، بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان مران منتخب مصر أختتم تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى ، وشارك في المران جميع اللاعبين ال ٢٥  المختارين للمعسكر و هم :  محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و احمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور   و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف ومصطفي محمد .

موعد مباراة مصر و نيوزيلندا:

تبدأ مباراة مصر و نيوزيلندا في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

 

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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا

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