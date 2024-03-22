قائمة منتخب إنجلترا استعدادا لوديتي البرازيل وبلجيكا

يستعد منتخب إنجلترا الملقب بـ الأسود الثلاثة لمواجهة البرازيل وبلجيكا، يومي 23 و26 مارس الجاري.



وخرج بوكايو ساكا، نجم فريق آرسنال، من قائمة منتخب إنجلترا، اليوم الخميس، قبل خوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا في إطار أجندة الفيفا.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن ساكا خرج من قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين على ملعب ويمبلي، لمشاكل تتعلق باللياقة البدنية نتيجة إصابة.

وأوضحت الصحيفة أن ساكا (22 عاما) غادر معسكر المنتخب كإجراء احترازي لعدم تفاقم الإصابة، ليتسبب في ضربة قوية لخطط جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب، وكذلك ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال.



وشارك ساكا في 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 29 هدفا (أحرز 16 وقدم 13 تمريرة حاسمة).

وستكون إصابة ساكا بمثابة أزمة كبرى لأرتيتا، خصوصا أن الجانرز يستعدون لواحدة من أهم مباريات الموسم أمام مانشستر سيتي، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز