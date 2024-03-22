مصر تبني المستقبل .. محور سمالوط في المنيا 24 كم بـ 30 كوبري و17 نفق

شهد قطاع النقل في مصر تطوير كبير في السنوات الماضية حتى أصبحت مصر تضاهي العالمية بشبكة طرق وكباري جعلت من مصر أرض خصبة للاستثمار وقضت على الزحام والتكدس المروري.

ومن بين المشروعات الكبرى التي تمت في قطاع النقل محاور النيل منها محور سمالوط.

ويعد محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا احد شرايين التنمية في صعيد مصر .

محور سمالوط في المنيا



ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا.

- يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حـارة مـرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) ويربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل

- إنشاء المحور ساهم في تسهيل الحركة إلي مناطق الإستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب غرب المنيا - المساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل - المساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل

- المحور تم افتتاحه رسميا ديسمبر 2021