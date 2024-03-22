دينا السواح عن دورها في "أعلى نسبة مشاهدة": مكنتش متوقعة هذا النجاح

ظهرت الفنان الشابة دينا السواح، في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في شخصية "نوجا"، والتي تعتبر أولى تجاربها التمثيلية.

وقالت دينا السواح، أن دور " نوجة" البنت الشعبية الذي ظهرت به مع إسلام إبراهيم لاقى نجاحًا كبيرًا من الجمهور، مشيرة إلى أن كواليس دورها بجانب إسلام إبراهيم كانت كوميديا، وأن الجمهور أعجب بهم.

جدير بالذكر أن دينا السواح، طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يعرض يومياً علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.