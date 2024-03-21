زوجة حلمي بكر لنادية مصطفى: لو عندك حاجة ضدي طلعيها

انتقدت سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر تصريحات الفنانة نادية مصطفى، والتي صرحت أنها تمتلك تسجيلات خطيرة ضدها، وجاء ذلك خلال لقاء سماح القرشي مع الإعلامية نانسي مجدي، في برنامج القاهرة اليوم.

واستنكرت سماح تصريحات نادية مصطفى، مشددة على أن ما تتحدث عنه غير حقيقي، مطالبة إياها بإظهار ما لديها للرأي العام، مستنكرة في الوقت ذاته تصريحاتها ضدها. وكانت سماح القرشي قد انتقدت نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مؤكدة أن كل اتهاماته ضدها غير صحيحة، موضحة أنها لجأت إلى القضاء لكي تسترد حقها.

رحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

صرح مصدر داخل المستشفي في حديث خاص للوفد بأن حلمي بكر دخل الطوارئ وهو يعاني من حالة جفاف شديدة.

وتم نقله من الطوارئ إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.

حلمي بكر.. عندما تستمر اللحظات المخيفة بعد الموت

سجلت اللحظات الأخيرة في حياة حلمي بكر أشد وأصعب أنواع الألم بين الألم الجسدي والنفسي والصراعات التي وضع الموت حدها لكنها ظلت مستمرة حتى بعد وفاته.

حلمي بكر صراع دنيوي بحضور رهبة الموت

صارع حلمي بكر آلامه حتى اللحظة الأخيرة، دخل جسده الهزيل مهرولًا إلى الطوارئ تاركًا وراءه صراعات عائلته، توقفت عضلة القلب اجتمع الأطباء في محاولات إنعاشه ولكن إرادة الله فوق كل شيء وصعدت الروح إلى بارئها.