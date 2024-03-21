أكبر مدينة في جنوب أفريقيا تكافح أزمة مياه غير مسبوقة

على مدى أسبوعين، كان تشولوفيلو مولوي من بين آلاف مواطني جنوب إفريقيا الذين يصطفون للحصول على المياه في الوقت الذي تواجه فيه جوهانسبرغ، أكبر مدينة في البلاد، انهيارا غير مسبوق في نظام المياه الذي يؤثر على ملايين الأشخاص.

لم يشهد السكان الأغنياء والفقراء نقصا بهذه الخطورة. في حين أن الطقس الحار قد قلص الخزانات، فإن البنية التحتية المتهالكة بعد عقود من الإهمال هي المسؤولة إلى حد كبير. ويمثل إحباط الجمهور علامة خطر على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي يواجه قبضته المريحة على السلطة منذ نهاية الفصل العنصري في عام 1990 أخطر تحد له في الانتخابات التي ستجرى في مايو/أيار.

بلد مشهور بالفعل بنقص الكهرباء لساعات يتبنى الآن مصطلحا يسمى "مستجمعات المياه" - ممارسة الذهاب بدون ماء ، من مصطلح الأحمال ، أو ممارسة الذهاب بدون كهرباء.

مولوي، وهي من سكان سويتو في ضواحي جوهانسبرغ، ليست متأكدة من أنها أو جيرانها يمكنهم تحمل المزيد.

يصطفون هم وغيرهم في جميع أنحاء المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 6 ملايين شخص يوما بعد يوم لوصول شاحنات الصهاريج البلدية لتوصيل المياه قبل وصول الشاحنات أخيرا في اليوم السابق، اضطر مولوي اليائس إلى طلب المياه من مطعم قريب.

لم يكن هناك بديل آخر وتباع زجاجة مياه سعة خمسة لترات (1.3 جالون) مقابل 25 راند (1.30 دولار)، وهي عملية مكلفة بالنسبة لمعظم الناس في بلد يعاني أكثر من 32 في المئة من سكانه من البطالة.

قال مولوي: "نحن نكافح حقا، نحن بحاجة إلى الطهي، ويجب على الأطفال أيضا الذهاب إلى المدرسة. نحن بحاجة إلى الماء لغسل ملابسهم إنه أمر مرهق للغاية".

اعتاد سكان جوهانسبرغ والمناطق المحيطة بها منذ فترة طويلة على رؤية نقص المياه - ولكن ليس في جميع أنحاء المنطقة في وقت واحد.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغت سلطات إدارة المياه في مقاطعة غوتنغ، التي تضم جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا، مسؤولين من كلتا المدينتين أن الفشل في خفض استهلاك المياه قد يؤدي إلى انهيار كامل لنظام المياه، وهذا يعني أن الخزانات ستنخفض إلى أقل من 10٪ من طاقتها وستحتاج إلى إغلاقها للتجديد.

وقد يعني ذلك أسابيع بدون مياه من الصنابير، في وقت يحافظ فيه الطقس الحار على ارتفاع الطلب على المياه، لا يزال وصول الشتاء البارد في نصف الكرة الجنوبي على بعد أسابيع.

ولم يتم الإعلان رسميا عن أي جفاف، لكن المسؤولين يناشدون السكان الحفاظ على المياه التي يمكنهم العثور عليها. اليوم العالمي للمياه، هو تذكير آخر بالحاجة الأوسع للحفاظ عليها.

ويصف النشطاء الغاضبون والسكان هذه الأزمة بأنها أزمة منذ سنوات. وهم يلقون باللوم على سوء إدارة المسؤولين والفشل في الحفاظ على البنية التحتية القديمة للمياه.

يعود الكثير منها إلى السنوات التي تلت نهاية الفصل العنصري مباشرة ، عندما تم توسيع الخدمات الأساسية للسكان السود في البلاد في عصر التفاؤل.

لقد ركب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هذا الحماس لفترة طويلة، ولكن الآن العديد من مواطني جنوب أفريقيا يتساءلون عما حدث.

وفي جوهانسبرج التي يديرها ائتلاف من الأحزاب السياسية يغضب الناس بشكل عام حيث يتساءل الناس كيف ضلت صيانة بعض أهم المحركات الاقتصادية في البلاد طريقها.

تقرير نشرته الإدارة الوطنية للمياه والصرف الصحي العام الماضي يدين. ووجدت مراقبة استخدام المياه من قبل البلديات أن 40٪ من مياه جوهانسبرغ تهدر من خلال التسريبات ، والتي تشمل الأنابيب المتفجرة.

في الأيام الأخيرة، وجد حتى سكان ضواحي جوهانسبرغ الأكثر ثراء والمليئة بحمامات السباحة أنفسهم يعتمدون على وصول صهاريج المياه البلدية، الأمر الذي شكل صدمة للبعض.

وخرج سكان أحد أحيائه، بليرغوري، للاحتجاج بعد نقص المياه لمدة أسبوعين تقريبا.

وقال عضو المجلس المحلي في سويتو، ليفا موليز، لوكالة أسوشيتد برس إنه غير متفائل بأن نقص المياه سيتم حله قريبا.

وأصبح انقطاع المياه متكررا لدرجة أنه يحث السكان على حجز أي إمدادات يمكنهم العثور عليها، خاصة عندما قال إن السلطات لا تعطي تحذيرا يذكر أو لا تقدم أي تحذير بشأن النقص القادم.

وأضاف أن صهاريج المياه لا تكفي للحفاظ على إمدادات السكان.

وقالت ثابيسيلي مشونو، وهي من كبار السن، إن صنابير الصنابير التي لديها جافة منذ الأسبوع الماضي، وهي الآن تنقل المياه التي يمكن أن تجدها في دلاء سعة 20 لترا.

وأضافت: "الشيء المحزن هو أننا لا نعرف متى ستبلل صنابيرنا مرة أخرى".

وناشدت راند ووتر، وهي الهيئة الحكومية التي توفر المياه لأكثر من اثنتي عشرة بلدية في مقاطعة غوتنغ، هذا الأسبوع السكان للحد من استهلاكهم، تبلغ سعة الخزانات المترابطة التي تغذي نظامها الآن 30٪ ، ويؤثر ارتفاع الطلب على أي منها على جميعها.

حتى نظام الكهرباء المعروف باضطرابه في جنوب أفريقيا لعب دورا في مشكلة المياه، على الأقل جزئيا.

وقال رئيس بلدية جوهانسبرج كابيلو جواماندا، إن محطة كهرباء تزود إحدى محطات ضخ المياه الرئيسية في المدينة بالكهرباء تعرضت للإضاءة مما تسبب في تعطل المحطة.