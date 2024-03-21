رئيس غانا عالق في شجار حول مشروع قانون مناهض لمجتمع الميم

أوقف رئيس البرلمان الغاني الموافقة على الوزراء الجدد ، مما عمق المواجهة حول تأخر التوقيع على مشروع قانون مناهض لـ LGBTQ + من قبل الرئيس نانا أكوفو أدو.

وتم تمرير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تجريم العلاقات المثلية ودعمها، الشهر الماضي لكنه واجه تحديات قانونية. وقد طلبت الرئاسة من البرلمان الامتناع عن إرسال مشروع القانون للموافقة الرئاسية عليه حتى يتم حل هذه الطعون.

وانتقد رئيس البرلمان ألبان باجبين موقف الرئاسة ووصفه بأنه "ازدراء"، مؤكدا أنه يقوض السلطة البرلمانية.

ويواجه الرئيس أكوفو أدو ضغوطا على الصعيد المحلي، حيث يدعم العديد من الغانيين مشروع القانون، وعلى الصعيد الدولي، حيث يحثه المانحون الغربيون وجماعات حقوق الإنسان على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.

وأثار التأخير في التوقيع على مشروع القانون مواجهة سياسية، حيث طعن محام في تمريره في المحكمة العليا على أساس عدم كفاية النصاب البرلماني أثناء التصويت.

في رسالة حديثة إلى البرلمان ، جادل سكرتير الرئاسة بأنه سيكون من غير المناسب أن يتلقى الرئيس مشروع القانون حتى تصل المحكمة إلى حكم بشأن هذه المسألة، وردا على ذلك، جمد رئيس البرلمان باجبين الموافقة على الوزراء الجدد، مما زاد الضغط على الرئيس للتصرف.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين القادة السياسيين، وفي حين أن زعيم الأقلية في البرلمان، كاسيل أتو فورسون، يدعم موقف رئيس البرلمان، فقد انتقده زعيم الأغلبية، ألكسندر أفينيو ماركين، داعيا إلى إجراء مشاورات أوسع.

وقد أدان الرئيس السابق جون ماهاما رسالة الرئاسة باعتبارها غير دستورية وأكد أن سكرتير الرئاسة يفتقر إلى سلطة التدخل في الشؤون البرلمانية.

ويحظى التشريع، الذي أطلق عليه اسم مشروع قانون "الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية"، بدعم من الحزبين ويحظى بدعم من الزعماء الدينيين المؤثرين. يقترح عقوبات صارمة ، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد LGBTQ + وخمس سنوات للترويج لأنشطة LGBTQ +.

ويسعى الرئيس أكوفو - أدو، الذي سبق أن أبدى استعداده للتوقيع على مشروع القانون إذا حظي بتأييد شعبي، إلى طمأنة المجتمع الدولي بشأن التزام غانا بحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن التداعيات المحتملة لمشروع القانون تتجاوز المجالين الاجتماعي والسياسي. ومن المتوقع أن تخسر غانا تمويلا كبيرا من البنك الدولي يصل إلى 3.8 مليار دولار على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة إذا تم سن مشروع القانون.

وتأتي هذه الخسارة في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة للبلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتلقت مؤخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، لا يزال حل هذه المواجهة غير مؤكد، حيث من غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكما في القضية قبل ذلك الحين.