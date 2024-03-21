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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. البحرية الروسية تنشر غواصة حاملة للصواريخ بالبحر الأسود

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت البحرية الروسية حاملتي صواريخ من الغواصات في مهمة قتالية في البحر الأسود بإجمالي يصل إلى ثمانية صواريخ كاليبر.

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ووفقُا تقارير أوكرانية: "بعد توقف دام شهرًا، وضع الجيش الروسي حاملتي صواريخ من الغواصات في مهمة قتالية في البحر الأسود".

كما يبلغ إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها صواريخ كاليبرز ثمانية صواريخ،  ولا تزال سفن الجيش الروسي في قواعدها"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وحذرت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانيين من المستوى العالي للتهديد الصاروخي.

 

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