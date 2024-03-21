أكثر من 7 ملايين سنغالي سجلوا أسماءهم للتصويت في انتخابات رئاسية

تستعد دولة السنغال، لإجراء انتخابات رئاسية يوم الأحد المقبل 24 مارس 2024، بعد التأخير وعدم اليقين.

في أزقة سوق النسيج في داكار أمس الأربعاء، كان أنصار بصير ديوماي فاي ربيب عثمان سونكو والمرشحة الوحيدة للرئاسة في السنغال، أنتا باباكار، واثقين من أنفسهم.

"قال بائع السوق سامبا «نحن نثق في Diomaye، سيساعدنا، حتى يتوقف الشباب عن الذهاب إلى البحر للعيش في الخارج ما يبحثون عنه هناك ، لدينا هنا. السنغال غنية ، لكن ليس لدينا قيادة جيدة ، إيسيو هو جزء من أقلية تدعم أنتا بابكر.

تقول دياك وهي ترتدي قبعة بابكر وتعرض بفخر لقطات لمسيرة حضرتها: "يجب علينا نحن النساء أن ننظم. يمكننا جمع جميع النساء معا، كل شيء يأخذه الرجال ، يمكن للمرأة أن تتحمله أيضا أنتا قادر".

وتضيف "ما يمكن أن يفعله الرجل ، يمكن للمرأة أن تفعله ارتدى الرجال سراويلهم ، وارتدينا تنانيرنا نحن النساء يجب أن ننظم. يمكننا جمع جميع النساء معا كل شيء يأخذه الرجال ، يمكن للمرأة أن تتحمله أيضا أنتا قادر".

يسعى 19 مرشحا لخلافة ماكي سال. ورشح الحزب الحاكم رئيس وزراء سال السابق أمادو با.

ويقول باباكار ندياي، المحلل السياسي في مركز "واثي" للأبحاث ومقره داكار، إن تصويت الشباب في هذه الانتخابات سيكون حاسما.

"السنغال بلد يتكون في الغالب من الشباب. 75٪ من السكان تقل أعمارهم عن 35 عاما. قضايا مثل الاقتصاد أو التوظيف أو إنشاء الصناعة، هذه هي الأسئلة التي أثيرت خلال هذه الانتخابات الرئاسية».

وهناك نحو 7.3 مليون سنغالي مسجلين للتصويت.

وتوصف الانتخابات الرئاسية هذا العام بأنها الأكثر صعوبة في التنبؤ بها، ويتوقع المراقبون إجراء جولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين.

بدأ المرشحون للرئاسة في السنغال، حملاتهم الانتخابية ، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء الدولة الأفريقية بعد تأجيل التصويت.

وأمام المرشحين الـ 19 الذين تمت الموافقة عليهم والذين يتنافسون على المنصب الأعلى الآن فترة أقصر لحشد المؤيدين قبل انتخابات 24 مارس آذار التي من المتوقع أن تكون السباق الأكثر حدة منذ استقلال السنغال قبل أكثر من ستة عقود.

ونظم رئيس بلدية داكار السابق، خليفة سال، الذي يترشح للمرة الرابعة، قافلة مسيرة في شوارع العاصمة لبدء حملته الانتخابية.

ومن المرجح أن يكون المرشحون الأوفر حظا هو رئيس الوزراء السابق أمادو با كخيار الحزب الحاكم، وسجن باسيرو ديوماي فاي، وهو مرشح أقل شهرة اكتسب شعبية كرئيس لحزب PASTEF المنحل.

ويقبع ديوماي فاي خلف القضبان منذ نحو عام، لكن من المقرر إطلاق سراحه في الوقت المناسب لإجراء الانتخابات بعد أن أصدر الرئيس مرسوما بتبرئة السجناء السياسيين.

وقد تدخل بدلا من زعيم المعارضة عثمان سونكو، الذي يقبع أيضا في السجن والذي منع من الترشح.

وفي يونيو/حزيران، اتهم سونكو بإفساد الشباب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

ولم يطلق مرشح الحزب الحاكم أمادو با حملته الانتخابية بعد.

المرشحة الوحيدة هي أنتا باباكار نغوم، رئيسة شركة سيديما، إحدى أكبر شركات الأغذية في البلاد.

كما أثارت الاحتجاجات العنيفة الأخيرة مخاوف بشأن بلد اعتاد أن ينظر إليه على أنه منارة للاستقرار الديمقراطي في غرب أفريقيا، وهي منطقة تعاني من الانقلابات وانعدام الأمن.

وأرجأ الرئيس ماكي سال، الذي منع من الترشح بسبب القيود المفروضة على فترات الولاية، الانتخابات الشهر الماضي، قبل أسابيع فقط من إجرائها في 25 فبراير شباط.

وأدى إعلانه أن التصويت سيعقد بدلا من ذلك بعد 10 أشهر من الآن إلى إغراق السنغال في حالة من الفوضى حيث ملأت احتجاجات المعارضة الشوارع.

ورفض المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة انتخابية في السنغال، تأجيل سال وأمر الحكومة بتحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة عبدو كريم فوفانا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 24 آذار/مارس هو الموعد الجديد.

معظم الحملة المقبلة والتصويت نفسه سيجري خلال شهر رمضان المبارك.

السنغال لديها غالبية السكان المسلمين.