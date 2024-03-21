واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنيين الفلسطينيين شمال قطاع غزة وذلك على مدار يومى (20-21) مارس الجارى .



حيث استمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز c130 القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة .



القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة



فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة ، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح البري

لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع .



يأتى ذلك امتداداً للجهود والمساعى المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الراهنه .

