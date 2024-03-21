تمديد حظر التجول في عاصمة هايتي

تمديد حظر التجول في ويست ، إحدى المقاطعات العشر في هايتي ، حتى 23 مارس ، حسبما ذكرت السلطات.

ولا يزال عنف العصابات يتصاعد في المقاطعة الجنوبية الوسطى التي تستضيف المقر القضائي للعاصمة.

وأدى تصاعد العنف والاضطرابات إلى تعطيل الحياة اليومية في بورت - أو - برانس بشدة.

وقد خلفت الاضطرابات عشرات القتلى على الأقل، وشردت الآلاف الذين يلتمسون اللجوء أينما وجدوا.

قال مراسل شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) ويلنر بوسو، "بعض الناس الذين ليس لديهم خيار سوى الفرار من منازلهم، يذهب بعضهم إلى المدرسة، المدرسة العامة، لاستخدامهم كمأوى، وبعض المستشفيات، المستشفى الرئيسي في بورت أو برنس، لا تعمل حقا من زيارتنا، المستشفى مثل فارغ، لا توجد ممرضات ، ولا يوجد أطباء لرعاية المرضى ولا يذهب المرضى إلى المستشفى الرئيسي في بورت أو برنس للبحث عن الرعاية ".

وأدى العنف إلى تعميق الأزمة السياسية في هايتي ودفع رئيس الوزراء إلى التعهد بالاستقالة، وهو مطلب رئيسي للعصابات.

ومنذ أواخر فبراير/شباط، هاجمت عصابات مسلحة المؤسسات العامة، بما في ذلك مراكز الشرطة في العاصمة والمطار الدولي الذي لا يزال مغلقا.

وخلال حظر التجول وحالة الطوارئ التي فرضت في أوائل مارس/آذار، "أمرت الشرطة باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لها" لإنفاذ النظام.

وعطلت الجماعات المسلحة إمدادات الوقود ومنعت شاحنات الوقود من دخول محطة فارو الاستراتيجية للوقود في عاصمة هايتي وتركت محطات الوقود مهجورة.

«أما بالنسبة لمحطة الوقود، خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك نقص في الغاز، مما دفع العديد من الناس، السكان إلى إحضار العلب، حتى يتمكنوا من العثور على الغاز لتخزينه من أجل التعامل مع نقص الغاز، هذه هي الحالة اليوم في العاصمة بورت - أو - برانس، التي تتعرض للهجوم كل يوم، لا يمر يوم دون الاستماع أو سماع بعض الهجمات الثقيلة والثقيلة وإطلاق النار من البنادق الثقيلة".

منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، تم إحكام قبضة العصابات والجماعات الإجرامية، وكان وزير هايتي بريم قد تعهد بتسليم العصا في 7 فبراير من هذا العام ، لكن الانتخابات لم تتحقق ، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية.

وقد أعلن هنري، في 12 مارس الماضي، أنه سيستقيل بمجرد إنشاء مجلس رئاسي انتقالي.