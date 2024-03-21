أهالي مطاي يشيدون بقرارات رئيس المركز لإصلاح منظومة العمل

في بادرة تعد هي الأولى من نوعها من حيث حدوثها، عبر أهالي مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، عن تأييدهم الكامل لكافة القرارات والتي اتخذها رئيس المركز لإصلاح منظومة العمل، وضخ دماء جديدة في بعض الإدارات، وذلك لمواكبة المرحلة القادمة ، والتي يشهدها المركز .

وقام المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، بإتخاذ بعض القرارات الإصلاحية لمنظومة سير العمل، والمعبرة عن نبض الشارع، في بعض المجالس القروية والأحياء، والتي من شأنها الدفع بدماء جديدة تواكب مرحلة العمل المتطورة التي يشهدها المركز منذ رئاسته للمركز والتي لم تتجاوز الــ60 يوما، والتي شملت عقد لقاءات شبه يومية مع المواطنين للإستماع لشكواهم والعمل على حلها إن كانت مستحقة ومشروعة، وتتماشي مع القانون واللوائح، هذا بخلاف المتابعة اليومية للمبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بمنافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان، والتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها بالقرى والأحياء والمدن ، وخاصة الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية .

وقام رئيس المدينة، بجولات مفاجئة على الوحدات الصحية بالقرى ، وخاصة القرى النائية والمترامية؛ للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والنوبتجيات ، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وكذلك متابعة سير منظومة العمل المدارس للمراحل التعليمية المختلفة ، ( إبتدائي – إعدادي – ثانوي ) بخلاف حملات تجميل مداخل المدن وزراعة الأشجار المثمرة والزينة لمجابهة التغيرات المناخية ، وإستمرار عمليات النظافة بشكل مكثف ، ورفع القمامة من الشوارع لخلق بيئة نظيفة وحضارية .

وقال أحمد مخلوف، وسعيد عبد البر ، وعيد رزق ، من أهالي مطاي ، انه منذ قدوم المهندسحامد فخري، والمركز يشهد حالة من الحراك والمتابعة المستمرة ، والتي تبشر أن مطاي تشهد مرحلة جديدة من العمل مختلفة بشكل كبير عن السنوات السابقة .

واضافت سعيدة عبدالحكيم ، وريهام عبد الله، ومنى شكري ، من أهالي مطاي ، اننا ولأول مرة نجد مكتب رئيس المركز ، مفتوحا يستقبل شكوانا بصدر رحب ، ويعمل على حلها بشكل فوري ، ويتابع كل كبيرة وصغيرة .