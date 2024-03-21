الخميس 21/مارس/2024 - 08:32 م 3/21/2024 8:32:41 PM

من سنوات طويلة كان للغربية مرفق نقل داخلى يربط خطوط كل مدينة من مدنها الثمانى ولكن مجالس إدارته المختلفة فشلت فى تسيير عمله بسبب تكدسه بالعمالة الزائدة والمجاملات.. الخ! حتى سقط اسطوله اتوبيس- اتوبيس، وتحولت جميعها لخردة، حدث هذا بعد محاولات بعثه البائسة بالقروض والمساعدات، وتنفيذ خطط احلال لبعض الاتوبيسات وتجديد بعضها واستغلال الصالح فيها من شاسيهات وخلافه.

ولكن لأن المحاولات كانت ضعيفة، انتهى المشروع فعليا وتوزع من بقى من عماله إلى الجهات التابعة للمحافظة، حدث ذلك مع تصاعد أزمة المواصلات وضعف البدائل ومنها محاولات اتوبيسات الجمعية التعاونية لنقل الركاب التى ظلت تقاوم وما زالت حتى الآن، لكن مع عدم قدرتها على تغطية معظم الخطوط فضلا عن نجاح ادارة المواقف بالغربية بقيادة د- محمد الأحمر مدير الإدارة، بتغطية معظم الخطوط الداخلية بالمدن وبين المدن.

وقبل 6 سنوات تقريبا تعاقدت المحافظة مع احدى الشركات الخاصة لتوفير خدمات النقل الداخلى لسد العجز، بشرط أن تكون الخدمة مميزة ومتوافقة مع طلبات الركاب.. وخلال تلك السنين انخفض أداء الشركة الخاصة وحركت أسعارها عدة مرات.

وفى عز تفاقم أزمة المواصلات تقرر فجأة فسخ عقد الشركة التى سحبت معظم أسطولها بين ليلة وضحاها.

ومع بداية شهر رمضان المعظم شعر أبناء طنطا بالأزمة ووقفوا طويلا على المحطات ليتزاحموا على توصيلة وهى بكل الأحوال غير كريمة! بكل أسف.

وخلال فترات سابقة قرأنا تصريحات للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن تجهيز موقف جديد لاتوبيسات النقل الداخلى بالعجيزى، وتواكب ذلك الاعلان عن قيام المحافظة بتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل لتقديم خدمات نقل الركاب بالخطوط الداخلية، ووفق منظومة الوزارة لأنها المختصة بكل الأحوال، مع أنباء عن وصول 15 ميكروباصا تابعا للجمعية التعاونية، إلا أن كل ذلك ما زال مجرد كلام!

ورغم توافر عشرات الميكروباصات خاصة تطلب دخول الخدمة تحت إدارة المواقف وبشروطها إلا أن ذلك يصطدم برفض إدارة المرور ترخيص ميكروباصات جديدة قبل استيفاء عدة طلبات.

وهكذا نسمع عن قرب انتهاء الأزمة كثيرا، ولكن ما زالت طوابير الركاب على معظم المحطات الرئيسية تتفاقم وتزداد! ونسأل المحافظ وسكرتيره العام، لماذا فسختم عقد الإنجليزية قبل توفير البديل المناسب والقادر على سد الفراغ وشغل جميع الخطوط باتوبيسات بديلة؟ فالمشكلة ليست بسيطة والتعامل معها بالتوقعات لن يحلها!

إننى أطالب السيد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أن يتدخل فورا فهو فعلا الأمل الوحيد الذى يجعلنا نحن شعب الغربية نثق بأنه يمكن أن يكون لمحافظتنا -مرفق نقل داخلى- كريم يليق بالجمهورية الجديدة وخطط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حياة كريمة لكل المصريين، ويا مسهل.