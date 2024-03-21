مايا مرسي  للرئيس السيسي: عاشَ مَنْ يـَحْمِـى المحروسة يَبني ويدافعُ ويصونُ

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى أنا بنت المحروسة.. مصرُ المحروسةُ من اللهِ، ومَنْ أَمَّنَهُ اللهُ لا يُـفْـزِعُـهُ أحدٌ... المحروسةُ… بكليمِ اللهِ سيدِنا موسى، وبمرورِ السيدةِ العذراءِ، والسيدِ المسيحِ عليه السلامُ على أرضِها....المحروسةُ ... بالسيدةِ زينبَ، والسيدةِ نفيسةَ، والسيدةِ عائشةَ المحروسةُ ... فيها المسيحيون يصلّون على النبىِّ عليه الصلاةُ والسلامُ، والمسلمونَ يُوقِدون الشُّموعَ فى الكنائس.

المحروسةُ ... بشعبٍ أَبِـىٍّ وجيشٍ وشرطةٍ همْ خيرُ أجنادِ الأرضِ.

قد يكونُ الرزقُ قلوباً يسُوقُها اللهُ إليكم لِتُسْعِدَكُم.. والإيمان الأكيدُ أنَّ الدنيا لن تَغْلِـبَكُم أبدً ولديكم قلبٌ يعاهدُ اللهَ.

المحروسةُ برئيسٍ اخْـتارَ طريقَ الإنسانيةِ وامتلكَ القلوبَ، وإرادةً سياسيةً وَثَقَتْ فى قُدرةِ المرأةِ المصريةِ، التي هي رمْـزٌ للقوةِ والصبرِ والعزيمة.

وأضافت مرسي، في كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية، التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته "لا تَسْقُطْ أمةٌ حافَظتْ سيِّداتُها على صوتِ ضميرِها الوطنىِّ" عاشَ مَنْ يـَحْمِـى المحروسةَ يَبني ويدافعُ ويصونُ.

فكُلُّ الشكرِ والتقديرِ على مَدَى عَقْدٍ كاملٍ شَهِدْنا إِرادةً سياسيةً أرْسَتْ أُسُسًا قويةً لتسريعِ وتيرةِ التمكينِ ...

لِيشهدَ هذا العَقْدُ على:

خمسينَ تكليفًا رئاسيًّا لتمكينِ المرأةِ ...

وستةً وعشرينَ قانونًا وتعديلاً تشريعيًّا ...

وإدماجَ المرأةِ فى كافةِ السياساتِ والبرامجِ ...

واثـْـنَى عَشَرَ قرارًا دوليًّا لتمكين المرأة...

فعلى مدار السنواتِ كُنَّـا نطالبُ:

• بالمساواةِ والتمكينِ، ودستورٍ عادلٍ.

• وتفعيلِ حقِّ المرأةِ الدستورىِّ.

• وضمانِ تشريعاتٍ مُنصفةٍ.

وأشارت مايا انه بالرغم من التحديات الاقتصادية، وصلتْ مصرُ إلى ٢٤٤٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة .

واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.

ووصل حجمُ إقراضِ المستفيداتِ من بنكِ مصرَ الشريك إلى سبعمائة مليون جنيه وحجم التعاملاتُ على الحساباتِ إلى أكثرِ من ثمانيةَ عَشَرَ مليارَ جُنيهٍ في عامٍ واحدٍ.

ووصلَ إنتاجُ السيداتِ من خلالِ المشاغلِ والوحداتِ الإنتاجيةِ ومراكزِ تنميةِ المهارات .. لأكثر من نصف مليون منتجٍ وأكثرِ من أربعين ألفَ فرصةِ تدريبٍ إنتاجىٍّ... وتُعرَضُ بعضُ منتجاتِ "المصرية" في الـمُتْحفِ المصرىِّ الكبير.

وتابعت مايا :كما قدمَ مطبخُ "المصرية" نصفَ مليونِ وجبةِ إطعامٍ فى قُرى (حياة كريمة) خلالَ شهرِ رمضانِ الكريمِ كما تم أيضًا الانتهاءُ من نموذجٍ تجريبىٍّ لابتكارِ أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج.



